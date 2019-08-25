РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. По просьбе жителя заделали трещину в козырьке подвального помещения в одном из домов на улице Чистова Подольска, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправность выступающих конструкций в доме №6/5 по улице Чистова. Он отметил, что на козырьке подвального помещения образовалась трещина.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу трещины на козырьке подвального помещения по адресу: улица Чистова, дом 6/5, и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. Работы по устранению выявленных нарушений выполнены», - сказал замглавы администрации городского округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

По его словам, в частности, были произведены работы по ремонту входной группы в подвальное помещение.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.