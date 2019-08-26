Российский экспортный центр был создан в 2015 году для поддержки отечественных экспортеров несырьевого сектора, только в 2018 году помощь получили более 10 тысяч российских компаний. Помимо мер финансовой поддержки, специалисты РЭЦ консультируют российских предпринимателей различных отраслей по возможным рынкам сбыта. О том, как работает нацпроект «Международная кооперация и экспорт» и Единая система продвижения продукции, а также о перспективе онлайн-торговли для российских компаний РИАМО рассказал генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев.

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- Андрей Александрович, каково значение нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» для продвижения отечественной продукции на внешние рынки?

- Бытует мнение, что Россия экспортирует одни лишь энергоресурсы. Это заблуждение, поскольку треть экспорта приходится именно на несырьевые товары – продукты питания, металлы, удобрения, продукцию лесопромышленного комплекса и химической отрасли и другое. Только в 2018 году такой вид экспорта составил порядка 151 миллиарда рублей. Потенциал российских компаний огромен – многие из них могли бы успешно завоевывать мировые рынки. Однако сейчас они ориентируются в основном на российские регионы, Казахстан и Белоруссию.

Лишь немногие строят свою бизнес-модель в расчете на глобальный рынок. При этом те, кто начинает развиваться в этом направлении, достигают впечатляющих результатов. Способствовать развитию экспорта как раз и призван национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который был подготовлен во исполнение майского указа президента. Впервые на поддержку компаний, ориентированных на экспорт, выделен беспрецедентный объем финансирования – 956 миллиардов рублей.

- Каковы первые результаты национального проекта?

- С 1 июля действует нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг. Соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс РФ при непосредственном участии РЭЦ. Поскольку получатель российских услуг находится за границей, то совершенно логично освободить экспортера от уплаты НДС, тем более, что он уже заплатил налоги внутри страны с затрат на создание своего экспортного продукта, например, при закупке необходимого оборудования.

В июне премьер-министром РФ подписано распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о либерализации валютного контроля. Законопроект предусматривает отмену с 1 января 2020 года требования о репатриации резидентами экспортной выручки в российской валюте в отношении несырьевых товаров и поэтапную отмену этого требования для экспорта сырьевых товаров. Мы надеемся, что бизнес положительно среагирует на эти изменения.

Также начала действовать государственная мера поддержки компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Для компаний-участников программы коммерческие ставки банков будут снижены до 4,5%. Таким образом, государство дает сигнал бизнесу: на протяжении нескольких лет будет зафиксирована льготная кредитная ставка. Правительством РФ на эту программу выделено более 327 миллиардов рублей.

Кроме того, РЭЦ совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития создают Единую систему продвижения экспорта за рубежом в субъектах РФ.

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- В чем суть этой системы?

- В перспективе она охватит 52 страны: офисы РЭЦ будут открыты в странах Азии, Европы, Ближнего Востока и СНГ. Наши бюро уже работают в Мумбаи, Ташкенте и Ханое. Уникальность системы состоит в том, что она соединит российские регионы с зарубежными странами. Создается возможность сквозного взаимодействия между точками поддержки экспорта за рубежом и в субъектах РФ.

Иными словами, экспортер сможет прийти в центр поддержки в своем регионе и оперативно получить консультацию в бюро интересующей его страны за рубежом.

Это должно сократить сроки предоставления мер поддержки экспортерам и упростить схему обращения за поддержкой в зарубежные представительства. Российский экспортный центр является центральным звеном при выстраивании коммуникации «регион – зарубежная страна». Эффективность этой системы значительно возрастет в рамках реализации платформы одного окна, которая свяжет всех участников экспортного процесса с помощью современных технологий.

- Расскажите, как РЭЦ будет поддерживать экспортеров в регионах?

- В 2021 году во всех регионах России будут созданы центры поддержки экспорта (ЦПЭ). На сегодняшний день их уже 79. Недавно правительство РФ одобрило законопроект о наделении РЭЦ полномочиями по контролю, мониторингу и анализу работы ЦПЭ. Это позволит ускорить интеграционные процессы между РЭЦ и региональной сетью ЦПЭ, упорядочить и масштабировать поддержку экспортеров, обеспечив доступ к ней во всех регионах страны. В результате компании смогут ускорить выход на внешние рынки и сократить временные и финансовые затраты.

Кстати, экспортеры уже могут получать в ЦПЭ профессиональное консультирование по вопросам экспортной деятельности и доступ ко всем мерам поддержки РЭЦ.

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- Какие еще меры поддержки вы предлагаете отечественным компаниям-экспортерам?

- Во-первых, РЭЦ, входящий в группу ВЭБ.РФ, обладает высокой компетенцией по разработке регуляторных мер, цель которых – устранить избыточные требования и ограничения для бизнеса, вовлеченного в экспортную деятельность.

Во-вторых, РЭЦ является агентом правительства РФ, реализует ряд специальных программ поддержки экспорта, связанных с международной конгрессно-выставочной деятельностью. Иными словами, через РЭЦ экспортеры могут участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях. Также РЭЦ может оказывать поддержку при транспортировке экспортной продукции.

В-третьих, РЭЦ предлагает экспортерам услуги по поиску партнеров за рубежом, анализу потенциальных экспортных рынков. Экспортеры могут воспользоваться помощью в сертификации, патентовании, лицензировании продукции и консультациями по таможенному администрированию. Компании могут рассчитывать на помощь РЭЦ в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Для начинающих экспортеров работает Школа экспорта РЭЦ.

В-четвертых, популярностью пользуются наши меры поддержки в области финансов и страхования рисков. Росэксимбанк предоставляет различные формы экспортного финансирования, а Агентство «ЭКСАР» обеспечивает защиту от рисков, связанных с экспортной деятельностью. Кроме того, к услугам экспортеров банковские гарантии, расчеты по контрактам, хеджирование валютных рисков.

В целом мы предоставляем около ста услуг, предлагая определенный пул инструментов для каждой целевой аудитории. В прошлом году РЭЦ оказал поддержку более чем 10 тысячам экспортеров.

- Расскажите, в чем суть проекта по внедрению и реализации акселерационных программ?

- Сегодня он уже эффективно пилотируется. На основе лучших мировых практик мы запускаем собственные акселерационные проекты, которые позволяют участникам адаптироваться к сложным процессам международной торговли.

Самое важное для нас – показать российским предприятиям, что экспортировать продукцию реально и совсем несложно.

В начале года мы презентовали совместный онлайн-акселератор со «Сбербанком». Также реализуется пилотный проект на нашей инфраструктуре в Нижегородской и Орловской областях. Запускаются пилотные кобрендинговые программы с бизнес-школой «Сколково», PricewaterhouseCoopers и другие проекты.

По каждому участнику акселератора определяется экспортная зрелость и составляется индивидуальный план действий. Программа включает в себя образовательный модуль, консалтинговую и логистическую поддержку, другие популярные у экспортеров сервисы.

Попасть в акселератор могут как компании, которые не занимаются экспортом, но у них есть такой потенциал, так и фирмы, которые уже осуществляют поставки на зарубежные рынки.

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- А как обстоят дела с выходом российских предпринимателей на зарубежные рынки посредством онлайн-торговли?

- Одним из наиболее простых способов начать экспортную деятельность является торговля через электронные торговые площадки. Об этом свидетельствует положительная динамика: объем розничной экспортной электронной торговли России вырос на треть и составил 746 миллионов долларов. По экспертным данным еВау, объем рынка экспортной розничной электронной торговли имеет потенциал роста до 10 миллиардов долларов в течение ближайших нескольких лет.

К примеру, недавно нами был запущен совместный с китайской стороной проект, в рамках которого отобрали наиболее перспективные российские товары. Они будут выкуплены китайской компанией у российских поставщиков, перевезены на склады в Китае, а затем проданы через онлайн- инфраструктуру. Такая схема позволяет доставлять российские товары местным покупателям в течение одного дня. Первая оптовая партия товара уже отправлена в Китай для розничной продажи.

Кроме того, РЭЦ создал обучающий курс «Возможности онлайн-торговли для экспортеров», который помогает действующим и потенциальным экспортерам в очной и дистанционной форме освоить способы интернет-торговли.

- Как, по вашим ожиданиям, пройдет премия «Экспортер года»?

- Интерес к премии чрезвычайно высок – на сегодняшний день заявки на участие подали более 800 компаний. Присоединиться к премии можно на сайте Российского экспортного центра, заполнив электронную анкету.

То, что ее поддерживает правительство Российской Федерации, очень важно для популяризации экспорта и признания успехов экспортеров на внешних рынках. В ноябре пройдет общероссийский финал, и в рамках международного экспортного форума «Сделано в России» лучшие из лучших получат заветную награду из рук председателя правительства.

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