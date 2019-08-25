РИАМО - 25 авг. В столичных центрах госуслуг «Мои документы» с 27 по 31 августа пройдут бесплатные мастер-классы и тренинги по бизнесу, высадке кедров и аппликации, на мероприятия приглашаются все желающие, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) состоится очередное занятие, посвященное теме бизнеса. Участникам расскажут об эмоциональном интеллекте, а также о том, как управлять не только своими, но и чужими эмоциями. Мастер-класс пройдет 27 августа в 19:00. Для участия необходима регистрация», – говорится в сообщении.

А 29 августа в 15:00 здесь же проведут мастер-класс «Экспорт. Грамотный вход в ВЭД». Встреча будет полезна начинающим предпринимателям. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться.

Флагманский офис «Мои документы» ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1) 28 августа приглашает на мастер-класс «Основы открытия предприятия общепита. Основные этапы открытия кафе». Начало в 19:00. Зарегистрироваться можно на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы».

«29 августа в этом же офисе состоится семинар «Нет сайта – нет клиентов! Этапы создания нового или пути изменения старого сайта». Он будет интересен начинающим предпринимателям и тем, кто задумывается об открытии своего дела. Семинар начнется в 19:00. Необходима регистрация», – добавляется в материале.

Мастер-классы по посадке кедровых орешков «Мишка. Кедр. Шишка» проведут в трех центрах госуслуг. Участников научат сажать кедровые орешки и ухаживать за подросшим саженцем. Вход свободный, регистрация не требуется.

Занятия пройдут 28 августа с 12:00 до 14:00 в центре госуслуг района Тверской (Настасьинский переулок, дом 7), с 17:00 до 19:00 в центре госуслуг района Бибирево (Мелиховская улица, дом 4а) и 31 августа с 14:00 до 15:00 в центре госуслуг района Восточное Измайлово (Измайловский проспект, дом 93, корпус 1).

Мастер-класс по аппликации «Собираем портфель в школу» проведут в центре госуслуг района Хорошевский (улица Куусинена, дом 19, корпус 2). На занятии покажут, как сделать открытку в виде портфеля, наполненного канцелярскими принадлежностями. Участников здесь будут ждать 29 августа с 10:00 до 14:00.