РИАМО - 26 авг. Схема движения транспорта временно изменилась до 31 августа на улице Воронцово Поле в столице из-за работ по реконструкции инженерных сетей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 26 до 31 августа и с 10 по 30 сентября будет сложнее проехать на участке улицы Воронцово Поле от дома 4, строения 2, до дома 18.

Кроме того, из-за строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург до 20 октября 2020 года полностью перекрыт участок улицы Казакова от дома 6 до дома 8, строения 1.

До 30 августа на набережной Тараса Шевченко ведутся аварийные работы. Из-за этого ограничено движение по одной полосе, а также заняты парковочные места. Здесь организовано приоритетное право проезда.