РИАМО - 26 авг. Схему движения изменили на Поклонной улице на западе столицы с понедельника, для водителей установили специальные знаки, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Участок Поклонной улицы от улицы 1812 года до дома №4 стал односторонним. Из-за небольшой ширины улицы (порядка 4 метров) возникали трудности для разъезда встречного транспорта. Изменение схемы движения решит эту проблему. Для исключения транзитного проезда вдоль жилых домов у въезда на Поклонной улице установлены дорожные знаки «Движение запрещено».

«Просим водителей быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков», – говорится в сообщении.