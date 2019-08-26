РИАМО - 26 авг. Две выделенные полосы для общественного транспорта заработали в столице с понедельника, они появились на участках Волгоградского проспекта и улицы Александры Монаховой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Выделенки в Москве обустраивают на наиболее загруженных улицах. Так автобусы, троллейбусы и электробусы могут ехать быстрее, не задерживаясь в пути. Кроме того, движение транспорта становится равномернее, а пассажиры могут более точно планировать время в дороге», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что новые выделенные полосы на участках Волгоградского проспекта и улицы Александры Монаховой сделают поездки удобнее для пассажиров, которые пользуются автобусами и троллейбусами 32 маршрутов.

На Волгоградском проспекте выделенная полоса появилась на участке от МКАД до дома 101, корпуса 1, по направлению в центр и от дома 10, строения 2, до Третьего транспортного кольца по направлению в область. Помимо этого, выделенку обустроили в районе развязки Волгоградского проспекта и Третьего транспортного кольца по направлению в центр.

Общественный транспорт теперь сможет следовать по выделенной полосе и на дублере магистрали. Ее сделали от дома 46 на дублере Волгоградского проспекта до дома 23, строения 10, на улице Академика Скрябина.

Общая длина выделенных полос составила почти 8 километров. По ним курсируют автобусы и троллейбусы 26 маршрутов, в том числе семь пригородных и один ночной. Каждый день горожане совершают более 100 тысяч поездок на этих автобусах.

Протяженность полосы для городского транспорта на улице Александры Монаховой в Коммунарке (ТиНАО) составила почти 2 километра. Она проходит на участке от Калужского шоссе до Фитаревской улицы (кроме участка от Бачуринской улицы до Проектируемого проезда №7099) в обоих направлениях. Выделенка доступна общественному транспорту при движении в оба направления. Здесь ходят автобусы шести маршрутов, в том числе один пригородный. Каждый день горожане пользуются ими почти 30 тысяч раз.

До конца года в Москве откроют движение транспорта еще на 13 выделенных полосах. 11 участков, где организуют выделенные полосы, короткие. Длина каждого из них не превысит 1 километра.

Всего до конца года в столице появится 34 километра новых полос для общественного транспорта. С их открытием в Москве будет действовать 369 километров выделенок.