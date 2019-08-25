РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева торжественно открыла фольклорный фестиваль «Славянское подворье» в Подольске в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В поселке Дубровицы на Певческом поле в воскресенье открылся ежегодный фольклорный фестиваль «Славянское подворье». В рамках программы будут показаны творческие номера фольклорных коллективов, пройдут выступления театральных коллективов, ДК представили свои подворья, а посетителям раздали гигантский пирог весом 14 килограммов.

«Ощущение, когда сердца бьются в унисон, – редкое и удивительное счастье. Мне кажется, что сегодня каждый из нас это испытывает. Мы прощаемся с летом и впереди всех нас ждет новый учебный и рабочий год. Однако эти бесценные воспоминания о летних днях мы возьмем вместе с собой для того, чтобы встретиться ровно через год здесь, в Дубровицах. Мы приложим все усилия на то, чтобы фестиваль «Сон в летнюю ночь» также рос, разрастался и сюда – в Подольск приезжали самые лучшие артисты. Подольская земля древняя и особенная. Я счастлива, что я сегодня нахожусь именно в этом замечательном месте. И пусть таких праздников, как «Славянское подворье» и «Сон в летнюю ночь» будет больше», – сказала Ширалиева.

В торжественном открытии приняли участие глава округа Николай Пестов, депутат Мособлдумы Павел Максимович и благочинный Подольских церквей протоиерей Олег Сердцев.

Пестов поздравил всех горожан с праздником и отметил, что фестиваль «Славянское подворье» – настоящий праздник, который собирает друзей и гостей со всех уголков Подмосковья.

«Поздравляю всех вас с праздником. Потому что сегодня не просто фестиваль, а самый настоящий праздник. Всего вам доброго в жизни», – заключил Пестов.

Также на фестивале впервые организовали «Умное подворье», на котором всем желающим демонстрируют возможности учреждений дополнительного образования городского округа. Участие в мероприятии приняли школа фольклорного искусства «Моя Русь», центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки», музеи и многие другие.

Мастера народных промыслов представили свои поделки на выставке-ярмарке, а также все желающие могут посетить «Фермерское подворье» и поучаствовать в различных интерактивах. Программа фестиваля будет радовать гостей до 21:00.

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