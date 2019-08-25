РИАМО – 25 авг. Американское военно-политическое издание National Interest (NI) высоко оценило российский пулемет Калашникова (ПКМ), назвав его лучшим в своем классе, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Лидером рейтинга стал отечественный пулемет Калашникова (ПКМ). На второй строчке расположился пулемет бельгийского производства FN MAG 58, а бронзу журналисты отдали немецкому MG3», – говорится в сообщении.

Южноафриканский SS-77 и израильский IMI Negev 5.56 заняли четвертое и пятое место соответственно.

Специалисты указали на легкость пулемета Калашникова (7,5 килограммов) и его надежность, несмотря на скромные габариты. Данные технические характеристики делают его одним из самых опасных и точных образцов оружия на планете.

ПКМ приняли на вооружение армии в СССР в 1961 году. Его использовали во многих войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX века и начала XXI по всему миру.