РИАМО – 25 авг. Момент ДТП в Юрьевском переулке Москвы, где погиб режиссер Игорь Хомский, попал в объектив камер городского наблюдения, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, как каршеринговый автомобиль Hyundai Genesis, за рулем которого находился 42-летний режиссер, на огромной скорости влетает в стоящую на обочине фуру.

«В результате столкновения с грузовиком Хомский получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался еще до прибытия врачей скорой помощи», – говорится в сообщении.

По словам очевидцев аварии, режиссер разогнал легковой автомобиль до 130 километров в час.

Игорь Хомский – российский режиссер, актер и сценарист. Родился в 1976 году в Москве. Самым известным его проектом является сериал «Закон каменных джунглей». Кроме того, он снял короткометражные картины «Очная ставка» и «История N».

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