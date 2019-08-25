РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. В Подольске на фольклорном фестивале «Славянское подворье» все желающим раздали огромный пирог весом 14 килограммов, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В поселке Дубровицы на Певческом поле в воскресенье открылся ежегодный фольклорный фестиваль «Славянское подворье». В рамках программы идут выступления фольклорных коллективов, впервые проходят выступления театральных коллективов, ДК Подольска представили свои подворья, а для посетителей организовали «Фермерское подворье» и «Умное подворье». Помимо этого, для гостей приготовили гигантский пирог.

«На фестивале для гостей программы приготовили гигантский пирог весом 14 килограммов. В настоящее время вкусное угощение уже раздали всем желающим. Также в рамках фестиваля для посетителей приготовили на гигантской сковороде около 10 килограммов картофеля», - сказал директор МУП «Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли», депутат совета депутатов городского округа Игорь Винокуров.

Выступления, концерты и работа площадок продолжатся до 21:00. Свои постановки покажут 17 театральных коллективов.

Как провести лето в Подмосковье>>