РИАМО - 25 авг. На улице Дмитриева в подмосковной Балашихе автомобиль Kia Rio сбил выбежавшего из-за припаркованных машин на проезжую часть 10-летнего мальчика, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«24 августа 2019 года в 19:25 по адресу: Балашиха, улица Дмитриева, дом 8 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель автомашины Kia Rio допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который неожиданно для водителя выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованных транспортных средств», — говорится в сообщении.

В результате ДТП телесные повреждения получил десятилетний пешеход.

Водителей призвали снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и к местам массового скопления людей. Родителям также рекомендовали исследовать вместе с ребенком территорию, маршрут его движения и проработать все возможные дорожные ловушки, которые могут встретиться на его пути.

Также для детей советуют купить световозвращающие элементы. Использование световозвращающих элементов — одна из мер, позволяющих сделать пешехода заметным в темное время суток.