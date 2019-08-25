РИАМО – 25 авг. Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, актер и режиссер Олег Меньшиков проходит плановое медицинское обследование, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что 59-летний Меньшиков был экстренно госпитализирован в реанимацию. По некоторым данным, ему стало плохо после употребления алкоголя.

«Олег Евгеньевич проходит плановое обследование, ни о какой реанимации речи не идет», – сказал представитель театра.

По его словам, худрук вернется к исполнению своих обязанностей к началу сезона, который стартует 9 сентября.

Олег Меньшиков – советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист РФ. Художественным руководителем театра имени Ермоловой стал в апреле 2012 года. Также Меньшиков сыграл роли во многих театральных постановках и фильмах, среди которых «Покровские ворота», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Золотой теленок», «Доктор Живаго» и другие.

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