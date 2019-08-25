РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. В воскресенье коллективу кинологического клуба «ПионерДог» вручили благодарственное письмо главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В воскресенье в Малаховском парке культуры и отдыха проходит всероссийская выставка всех пород с присвоением титула «Чемпион федерации». В ее рамках проходят монопородные выставки фокстерьеров, северных ездовых собак, ризеншнауцеров и других пород.

«Хочу вручить благодарственное письмо главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого коллективу кинологического центра «ПионерДог», в частности, руководителям Наталье Барбашовой и Юлии Голубь», - сказал член общественной палаты городского округа Сергей Аболенский.

Он добавил, что благодарность вручили за профессиональную организацию монопородной выставки ризеншнауцеров ранга победителя клуба в рамках всероссийской выставки «Подмосковные встречи- 2019» и пропаганду любви к животным.