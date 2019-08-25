РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. В городском округе Подольск на фестивале «Сон в летнюю ночь» московское творческое объединение «Немножко театрик» представило премьерную постановку «Пляска жизни», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольске на Дворцовой площади усадьбы князей Голицыных в Дубровицах 24 августа открылся фестиваль «Сон в летнюю ночь». В фестивале приняло участие более 200 артистов из театральных и творческих коллективов Подольска, Санкт-Петербурга, Москвы и Таллина. Мероприятие продолжилось и в воскресенье, 25 августа.

«Наше творческое объединение «Немножко театрик» из Москвы представило премьерную постановку «Пляски жизни», в которой мы постарались показать архетипическое представление об устройстве мира, свойственное в том числе для нашего национального фольклора. Весь наш перфоманс был посвящен природе и силе ее стихийности. В частности, представленные цвета означали природные стихии: синий - воду, красный - пламя, черный – живой мир, желтый – солнце и так далее», - сказала режиссер театра Екатерина Головина.

Она отметила, что в постановке принимали участие 17 человек, а художником по костюмам был Хетаг Цаболов.

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