РИАМО - 25 авг. Пожар произошел на кровле здания, расположенного на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в городском округе Королев, сообщает ТАСС.

«Горит кровля неэксплуатируемого здания на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет», - сказал представитель пресс-службы подмосковного главка МЧС РФ.

В июне на предприятии также произошел пожар, его площадь составила 50 квадратных метров.

ЦНИИмаш является головным предприятием государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Он занимает ведущее положение в космической инфраструктуре России. Институт образован в 1946 году.