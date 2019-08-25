РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. В воскресенье в поселке Малаховка городского округа Люберцы началась выставка ризеншнауцеров, в ней принимают участие 24 представителя породы, сообщила «РИАМО в Люберцах» один из организаторов Тамара Виноградова.

Выставка проходит в Малаховском парке культуры и отдыха.

«Сегодня в монопородной выставке участвуют 24 ризеншнауцера. Это представители совершенно разных классов - от юниоров до ветеранов. У нас здесь есть уникальные собаки, включая абсолютного чемпиона мира Милана», - сказала Виноградова.

Она отметила, что монопородные выставки проводятся редко, особенно ризеншнауцеров. А проведение этой выставки - дань памяти заводчика породы ризеншнауцер Натальи Дергобузовой.

«Наталья была уникальным человеком, который проживал в нашей Малаховке. Она была основателем и владельцем очень крупного питомника ризеншнауцеров. В Малаховке всегда они были на высоте», - отметила собеседница.

По ее словам, в основном участниками выставки являются собаки из Подмосковья. В каждом классе будут выбирать лучших. Также будут вручать спецпризы.

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