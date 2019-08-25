РИАМО - 25 авг. Возгорание произошло в квартире на улице Строителей в Видном, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«25 августа в 14:24 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, город Видное, улица Строителей, дом 31, квартира 12. Ликвидация до прибытия пожарных подразделений», - говорится в сообщении.

При возгорании пострадал один человек. На тушение пожара выезжали девять человек, три единицы техники.

Всего за прошедшие сутки в Московской области произошло 47 пожаров. К их тушению привлекали 413 человек и 118 единиц техники.