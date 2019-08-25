РИАМО - 25 авг. В столице в рамках проекта «Субботы московского школьника» 31 августа и 1 сентября проведут мастер-классы, фестиваль профориентации и лекцию о финансовом контроле, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В усадьбе Трубецких в Хамовниках 1 сентября пройдет фестиваль «Ориентир в будущей профессии». В программе — лекции, мастер-классы и тренинги. HR-эксперты расскажут, какие специальности будут востребованы на рынке труда в будущем и как не ошибиться в выборе», — говорится в сообщении.

Каждый учащийся получит специальную карту, на которой можно построить индивидуальный профориентационный маршрут на весь учебный год. Сделать это помогут психологи. Мероприятие пройдет по адресу: улица Усачева, дом 1а.

31 августа начинающих журналистов и фотокорреспондентов приглашают на серию мастер-классов сотрудников детского телевизионного учебного центра «ТемоЦентр» (улица Маршала Захарова, дом 14, строение 2). Им расскажут, как вести себя в кадре и создавать телесюжеты, писать тексты — от заметки до интервью и делать композиции для фото.

Также 31 августа в службе финансового контроля департамента образования и науки Москвы (улица Пресненский Вал, дом 1) на лекции для старшеклассников расскажут, зачем нужен финансовый контроль и контроль за госзакупками. Еще они узнают, чем занимаются ревизор и аудитор. Начало в 11:00.