РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. В Подольске на фестивале «Славянское подворье» в традиционных соревнованиях по ловле карпа руками победил рыбак из Москвы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В поселке Дубровицы на Певческом поле в воскресенье проходит ежегодный фольклорный фестиваль «Славянское подворье». В рамках программы запланированы фольклорных коллективов, впервые на сцену мероприятия выйдут театральные коллективы, традиционно ДК представили свои площадки, а для посетителей организовали «Фермерское подворье» и «Умное подворье».

«Изюминкой «Фермерского подворья» на фестивале является состязание по рыбной ловле в бассейне. Тот, кто поймает карпа руками, сможет забрать его домой. Так или иначе, когда под рукой нет снастей и специальной прикормки, ловля рыбы становится занятием, требующим смекалки, творческого подхода и, конечно, недюжинной ловкости. После продолжительного состязания, прошедшего под дружный веселый смех, победил рыбак из Москвы Леонид Горячев», - говорится в сообщении.

Как отметил начальник управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации округа Иван Шляхтин, задача поймать рыбу – непростая. Но умелые рыбаки в Подольске есть. Они принимают участие в этом конкурсе из года в год. Поэтому основное условие – поймать надо только одного карпа, а не выловить всех одному рыбаку.

Как провести лето в Подмосковье>>