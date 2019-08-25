РИАМО - 25 авг. Жителей Московской области предупредили, что нельзя купаться в незнакомом месте, где нет других отдыхающих, и подплывать к любым судам, даже стоящим на якоре, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Специалисты Главного управления МЧС России по Московской области напоминают: отдыхая у воды, необходимо быть осторожными, а также помнить и неукоснительно соблюдать правила безопасности. Помните, даже теплый летний водоем небезопасен, в любой момент вода может преподнести неприятные сюрпризы», – говорится в сообщении.

Чтобы отдых не омрачился трагедией, нужно усвоить несколько простых правил. Так, нельзя купаться в незнакомом месте, где нет других отдыхающих. Места для купания надо выбирать с соблюдением мер безопасности местности. Дно реки или водоема должно быть у берега мелким, без резких перепадов глубины и очищенное от камней и коряг.

Также нельзя прыгать или нырять в незнакомом месте, на дне могут быть опасные для жизни предметы, стоит обратить внимание на цвет и запах воды, в идеале прозрачность воды должна быть не менее метра. Не стоит купаться в водоемах, в которые заходят животные. Плавающие в водоеме утки и другие птицы могут быть признаком непригодной для купания человека воды.

«Дети могут купаться только в сопровождении взрослых. Необходимо постоянно следить за поведением детей в воде, ни в коем случае не позволяйте детям играя, хвататься за руки и ноги друг друга, иначе есть риск наглотаться воды», – добавляют спасатели.

Время пребывания ребенка в воде нужно увеличивать постепенно, чтобы не наступило переохлаждение организма. Маленьким детям нежелательно пребывать в воде дольше 15 минут, а подросткам можно разрешить купаться до получаса;

Перерыв между приемом пищи и купанием должен быть не менее 45-50 минут, между значительной физической нагрузкой и купанием не менее 10-15 минут.

«Запрещается организовывать и проводить любые мероприятия на воде в зоне водозаборных станций, плотин, пристаней, причалов, переправ, портов и других гидротехнических сооружений. Категорически запрещены любые мероприятия в зонах проведения любых гидротехнических работ, особенно взрывных», – подчеркивается на сайте.

Кроме того, категорически запрещается подплывать к любым судам, как движущимся, так и стоящим на якорной стоянке, особенно к затопленным или частично затопленным, приближаться к плавающему топляку – это смертельно опасно, особенно при волнении на водоеме и на течении.

Родители должны внимательно следить за своими детьми при отдыхе у воды. Дети, не умеющие плавать, могут заходить в водоем не глубже, чем по пояс и только под присмотром лиц, умеющих плавать.