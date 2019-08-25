РИАМО - 25 авг. Грабители проникли в салон связи на Большой Садовой улице в центре Москвы, откуда похитили 13 мобильных телефонов на общую сумму свыше 200 тысяч рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Он уточнил, что сигнал с кнопки тревоги поступил в дежурную часть полиции в 3 часа ночи 24 августа.

«Двое неизвестных, повредив стеклянный фрагмент внешней стены, проникли в помещение круглосуточного салона связи, где находилась продавец-консультант, после чего открыто похитили сотовые телефоны в количестве 13 штук», – сказал собеседник агентства.

Общий ущерб составил 221 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемых разыскивают.