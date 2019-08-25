РИАМО - 25 авг. На следующей неделе в столичных поликлиниках пройдут лекции об уходе за малышами, влиянии экологии на детское здоровье, профилактике артериальной гипертензии и онкологических заболеваний, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Каждый месяц в столичных поликлиниках проводят лекции, встречи и мастер-классы, направленные на профилактику заболеваний и их раннюю диагностику.

«В понедельник состоится лекция «Всеобщая диспансеризация. Задачи» в филиале №1 городской поликлиники №62 (Чапаевский переулок, дом 4). Врачи расскажут об исследованиях, которые проводятся и об организации приема пациентов. Сейчас в поликлиниках Москвы диспансеризацию можно пройти за 90 минут», – говорится в сообщении.

Кроме того, необходимые обследования доступны в 46 павильонах «Здоровая Москва» в парках города. На лекцию приглашаются все желающие. Начало в 14:00. Телефон для справок: +7 (499) 157-23-23.

В детской городской поликлинике №94 (улица Вишневая, дом 20, корпус 2) проведут беседу на тему «Экология и здоровье». Врачи-педиатры расскажут, как экология влияет на самочувствие детей и какими способами можно защитить ребенка от вредных явлений в природе. Лекция начнется в 11:30. Телефон для справок: +7 (495) 490-49-49.

27 августа о помощи человеку в бессознательном состоянии расскажут в филиале №2 консультативно-диагностической поликлиники №121 (улица Веневская, дом 27, конференц-зал, шестой этаж). Начало в 16:00. Телефон для справок: +7 (495) 256-89-09.

В детской городской поликлинике №148 (улица Белореченская, дом 26, корпус 1) в этот же день в 12:00 состоится занятие школы молодых мам на тему «Малыш идет в детский сад». Спикерами выступят специалисты поликлиники, а родители смогут задать интересующие вопросы. Подробности можно узнать по телефону: +7 (499) 638-32-48.

В городской поликлинике №109 (улица Гурьянова, дом 4, корпус 3) 28 августа в 13:00 пройдет занятие школы здоровья, посвященное профилактике артериальной гипертензии. Необходима запись по телефону: +7 (499) 786-13-39.

29 августа в филиале №1 детской городской поликлиники №99 (улица Лосевская, дом 4) прочитают лекцию «Уход за ребенком первого года жизни». Начнется занятие в 13:00, необходима предварительная запись по телефону: +7 (495) 682-84-17.

Узнать о профилактике инфаркта и инсульта можно будет на встрече со специалистами городской поликлиники №69 (2-я Владимирская улица, дом 31а, конференц-зал) 29 августа в 14:00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 (495) 304-30-68. В этот же день в 14:00 специалисты филиала №2 детской городской поликлиники №99 (улица Староалексеевская, дом 18) приглашают на лекцию о питании детей раннего возраста. Телефон для справок: +7 (495) 682-84-17.

30 августа в 09:00 врачи филиала №2 детской городской поликлиники №122 проведут лекцию для родителей, посвященную профилактике паразитарных заболеваний. Речь пойдет о гельминтах (паразитах, обитающих в организме человека), педикулезе, чесотке и грибковых заболеваниях. Лекция пройдет в школе №1352 по адресу: Щелковское шоссе, дом 91, корпус 2. Подробную информацию можно узнать по телефону: +7 (495) 150-02-13.

31 августа в 12:00 специалисты расскажут о профилактике онкозаболеваний. Лекция пройдет в филиале №8 консультативно-диагностической поликлиники №121 (улица Изюмская, дом 37, кабинет 427). На занятие приглашают пациентов, прикрепленных к поликлинике. Подробности по телефону: +7 (495) 256-89-09.