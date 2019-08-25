РИАМО - 25 авг. На стационарном лечении в Краснодарской клинической больнице остается один человек из Московской области, который пострадал в ДТП с участием экскурсионного автобуса и внедорожника под Новороссийском, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

«Транспортировка пострадавших в лечебные учреждения Московской области не требуется. Один человек находится на стационарном лечении в Краснодарской клинической больнице», – говорится в сообщении.

Вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск – Керченский пролив произошло лобовое столкновение внедорожника Volkswagen Touareg и экскурсионного автобуса Hyundai.

В автобусе находился 41 человек, в том числе 11 детей. Оба транспортных средства опрокинулись в кювет и упали в обрыв. Среди пострадавших 13 человек, зарегистрированных в Московской области, из них пять детей.