РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. На Певческом поле в Подольске около 10 тысяч человек уже приняли участие в ежегодном фестивале «Славянское подворье», сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Борис Денисов.

В поселке Дубровицы на Певческом поле в воскресенье открылся ежегодный фольклорный фестиваль «Славянское подворье». В рамках программы будут показаны творческие номера фольклорных коллективов Подольска и Московской области, а также впервые пройдут выступления театральных коллективов.

«Отрадно, что с каждым годом интерес к фестивалю «Славянское подворье» растет. Уже на 13:00 его посетили около 10 тысяч человек. Открылось мероприятие выступлением духового оркестра Подольской филармонии, после чего выступили чемпионки хореографической студии «Грезы». Всего на главной сцене в ходе фестиваля выступят более 60 творческих коллективов», - сказал Денисов.

Он уточнил, что на мероприятии выступит народный артист России Айдар Гайнуллин и государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко». Помимо этого, свои постановки покажут 17 коллективов, а также для гостей фестиваля 15 домов культуры округа представили свои славянские подворья.

На фестивале впервые организовали «Умное подворье», на котором всем желающим продемонстрируют возможности учреждений дополнительного образования городского округа. Участие в мероприятии приняли такие организации, как школа фольклорного искусства «Моя Русь», центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки», музеи и многие другие.

Мастера народных промыслов представили свои поделки на выставке-ярмарке, а также все желающие могут посетить «Фермерское подворье» и поучаствовать в различных интерактивах. Программа фестиваля будет радовать гостей до 21:00.

В 2018 году X юбилейный международный фестиваль «Славянское подворье» собрал рекордное количество зрителей – 25,5 тысяч человек. На протяжении всего праздника перед зрителями выступали как солисты, так и ансамбли, которые исполняли не только фольклорные произведения, но и популярные эстрадные композиции.

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