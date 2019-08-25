РИАМО - 25 авг. Пьяная ссора в квартире в подмосковном Серпухове переросла в поножовщину, женщина ранила в грудь своего сожителя, он госпитализирован, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Он уточнил, что 23 августа в 23:47 из квартиры дома №5 по улице Джона Рида в Серпухове с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен в больницу и госпитализирован мужчина 1980 года рождения.

«За совершенное преступление установлена и доставлена в МУ МВД сожительница пострадавшего 1966 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.

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