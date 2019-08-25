РИАМО – 25 авг. Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме полицейских и росгвардейцев идентификационных номеров с точки зрения безопасности, сообщает РИА Новости.

В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников Росгвардии и полиции, которые несут службу в общественных местах или на массовых мероприятиях. Автором инициативы стал сенатор Владимир Лукин. По его мнению, такая мера будет способствовать «пониманию каждым сотрудником возможности его идентификации и персональной ответственности».

«В Росгвардии будет изучен данный законопроект, в том числе – насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», – сказал официальный представитель силового ведомства Валерий Грибакин.

Также в ведомстве рассмотрят, насколько законопроект соответствует уже действующим нормативно-правовым актам, заключил он.