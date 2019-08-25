РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. В Подольске от Юбилейной площади стали ходить бесплатные шаттлы до фестиваля «Славянское подворье» в Дубровицах, сообщил председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

В поселке Дубровицы на Певческом поле в воскресенье открылся ежегодный фольклорный фестиваль «Славянское подворье». В рамках программы установили две сцены. На одной из которых будут показаны творческие номера фольклорных коллективов, а на другой впервые пройдут выступления театральных коллективов.

«Для удобства горожан на фестиваль ходят бесплатные шаттлы, которые курсируют от Юбилейной площади до Дубровиц и обратно. На маршруте работают четыре автобуса, которые ходят с интервалом по 15 минут», - сказал Денисов.

В настоящее время автобусы по маршруту №65, которые следуют от Подольска до Дубровиц, переполнены. Жители могут воспользоваться бесплатными шаттлами, которые уже начали курсировать до фестиваля.

На мероприятии можно посетить «Умное подворье», «Фермерское подворье», а 15 домов культуры округа представили для горожан свои славянские подворья с мастер-классами и интерактивами. Фестиваль будет проходить до 21:00.

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