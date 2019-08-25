РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. Комиссии по безопасности дорожного движения Подольска планируют обсудить вопрос об обустройстве пешеходного перехода на Юбилейной улице до 20 декабря по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой обустроить пешеходный переход на Юбилейной улице. Он отметил, что у дома №2 открыли дорогу, но пешеходного перехода нет. И добавил, что рядом находится торговый комплекс.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу обустройства пешеходного перехода на автодороге на улице Юбилейной и сообщает, что данный вопрос будет рассмотрен на комиссии по безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД и другими заинтересованными организациями в срок до 20 декабря», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.