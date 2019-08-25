РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 авг. Временно исполняющий полномочия главы Дзержинского Людмила Иванова провела рейд по благоустройству дворов округа, по итогам осмотра она осталась недовольна качеством выполненных работ.

«Вы у себя дома также безответственно делаете ремонт? Это вопрос, который адресую подрядчикам, благоустраивающим наши дворы. Главный результат рейда по городу: люди жалуются на благоустройство по делу, то, что сделано – не везде отвечает качеству», – написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что по улице Карьер Зил, дома №№1, 2, 3 подрядчик «Угрешасервис» должен был приступить к работам 30 июля, но так этого и не сделал. Благоустройство должно было завершиться до 15 сентября. Если этого не произойдет, то подрядчика внесут в черный список.

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Во дворе дома №5 на площади Дмитрия Донского благоустройство не отвечает стандартам качества. Также рядом с домом №2 по улице Лесной при благоустройстве парковочных мест подрядчик частично закатал ливневую решетку в асфальт. Иванова подчеркнула, что администрация города не будет оплачивать работы по контракту, пока не будут устранены замечания.

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«Улица Угрешская, двор домов №№28-30. Работы выиграла компания «РИВИТ». Не соблюдается технология укладки тартанового покрытия. Мое главное требование к каждому подрядчику – качество. На улице Спортивной подрядчик за счет региональных субсидий менял асфальт, он снял два ряда плитки на тротуаре и не провел восстановительные работы. Жалуется на дефицит кадров или времени. Но по этой дороге дети идут в детсад, это безобразие и неудобства для жителей», – сказала Иванова.

Она поручила до 1 сентября завершить все работы и устранить выявленные недостатки.