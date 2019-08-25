РИАМО - 25 авг. В городском округе Солнечногорск в одном из магазинов на малолетнего ребенка упала металлическая дверь, его доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 12:00 поступило сообщение из медучреждения. В деревне Юрлово в одном из магазинов на ребенка упала металлическая дверь, он госпитализирован. По предварительной информации, пострадавший находится в тяжелом состоянии», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники полиции в настоящий момент по данному факту проводят проверку.