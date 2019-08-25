РИАМО – 25 авг. Режиссер Игорь Хомский погиб за рулем взятого в каршеринге Hyundai Genesis, машина врезалась в стоящий на обочине грузовик в столичном районе Лефортово, сообщает РЕН ТВ.

«Арендованный в каршеринге автомобиль 42-летнего мужчины влетел в КамАЗ в Юрьевском переулке», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, режиссер не справился с управлением. От полученных травм он скончался до приезда врачей скорой помощи.

Игорь Хомский родился в 1976 году в Москве. Самым известным его проектом является сериал «Закон каменных джунглей».

Видео с места гибели режиссера Игоря Хомского в Москве>>