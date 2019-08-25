РИАМО - 25 авг. На площадках рядом с павильонами «Здоровая Москва» в столице этим летом проводят разнообразные лекции, мастер-классы и тренировки, самыми популярными стали занятия по зумбе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Более 300 уроков танцев, свыше 600 спортивных тренировок и столько же познавательных лекций провели этим летом на 13 площадках рядом с павильонами «Здоровая Москва». С начала июля занятия посетили уже более 170 тысяч раз. Они проходят ежедневно, присоединиться к ним могут все желающие без предварительной записи.

«Из всех видов хореографических занятий первое место по популярности у горожан занимает зумба. Это танцевальная программа, созданная основе латиноамериканских танцев. Для нее не требуется никакой специальной подготовки или особых навыков, и, возможно, именно поэтому она так нравится посетителям площадок «Здоровая Москва», — сказала замруководителя департамента здравоохранения города Елена Громова.

По ее словам, танцевальные мастер-классы выбирает каждый пятый посетитель веранд «Здоровая Москва».

Среди спортивных занятий популярнее всего функциональные фитнес-тренировки. Их посещает каждый седьмой гость площадок здоровья. Йога и различные виды растяжки привлекают каждого девятого посетителя. При этом мужчины предпочитают спортивные единоборства.

Также гости площадок часто интересуются лекциями, посвященными здоровому образу жизни. Сотни горожан уже смогли послушать выступления главного врача городской клинической больницы №71 имени М.Е. Жадкевича и телеведущего Александра Мясникова, обе лекции которого прошли с аншлагом.

Кроме того, на площадках выступили главный внештатный специалист по спортивной медицине департамента здравоохранения Москвы Зураб Орджоникидзе, четырехкратный чемпион мира по боевым искусствам Александр Зарубин, ЗОЖ-активист и блогер Полина Киценко и другие известные спикеры.

Помимо этого, каждый будний день с 16:00 до 17:00 у всех желающих есть возможность посетить интерактивные лекции психологов, посвященные различным темам: психологическому благополучию, общению и конфликтам, отношениям в семье, личностному развитию и другим.

«Мы стараемся составить расписание мероприятий таким образом, чтобы каждый житель города мог найти себе занятие по вкусу. Люди не просто ходят на мастер-классы, тренировки и лекции, они общаются на площадках с единомышленниками и заводят там новые знакомства. Многих постоянных посетителей администраторы знают в лицо», — добавила Громова.

Площадки для занятий оборудованы в ландшафтном парке «Митино», парках «Надежда», «Садовники», «Ангарские пруды», «Печатники», Лианозовском и Гончаровском парках, парке Олимпийской деревни, скверах имени Федора Полетаева и «Отрадное», зонах отдыха «Мещерское» и «Площадь Юности», а также в музейно-парковом комплексе «Северное Тушино». Они открыты, пока работают павильоны.

Сейчас в столице насчитывается 46 павильонов «Здоровая Москва». Специалисты ведут там прием ежедневно с 08:00 до 22:00 без перерывов. Чтобы пройти обследование, горожанину, прикрепленному к любой столичной поликлинике, достаточно предъявить паспорт. В противном случае будет нужен московский полис ОМС, а прикрепиться можно уже в павильоне.