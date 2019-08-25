РИАМО - 25 авг. В автомобиле на улице Дружбы в Подольске обнаружили труп мужчины, убийство произошло в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 24 апреля в 06:00 у дома на улице Дружбы в Подольске обнаружили труп мужчины 1979 года рождения.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Подольску ГСУ СК России по Московской области мужчина 1983 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).