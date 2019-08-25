РИАМО - 25 авг. В день 90-летия Солнечногорска зрелищные поединки в октагоне, установленном на набережной озера Сенеж, собрали около 2 тысяч зрителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Солнечногорске провели первый международный турнир по ММА «Битва под солнцем». В общей сложности в турнире приняли участие 32 спортсмена из России, Камеруна, Франции, США и Конго. Бойцы сражались в различных видах единоборств и в разных весовых категориях. Жители и гости округа смогли увидеть бои по правилам ММА, рукопашного боя, боевого самбо и кикбоксинга К1», – говорится в соообщении.

Каждый бой состоял из трех раундов по пять минут. Ближе к вечеру на ринге провели четыре титульных боя с участием наиболее опытных бойцов из разных стран мира. Итогом всех четырех поединков стала победа российских бойцов: Александра Бутенко, Дениса Тюлюлина, Романа Гнездилова, Ильфата Амирова.

«Такого события в нашем городском округе еще не было. Это первый международный турнир по ММА. Искренне верю, что проведение таких мероприятий станет доброй традицией», – отметил главный организатор турнира «Битва под солнцем» Александр Быков.

ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке, так и на полу. Вопреки распространенному мнению ММА не являются «боями без правил», а имеют целый ряд ограничений и регламентов, которые включают разделение на весовые категории, использование специальных перчаток, ограничения в разрешенных приемах и ограничение по времени поединков.