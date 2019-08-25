РИАМО - 25 авг. По данным столичного комитета по туризму, большая часть туристов, посещающих Москву – это молодые россияне и иностранцы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Среди гостей из других регионов России 77,5% — миллениалы (те, кто родился после 1981 года). Из них 33,3% — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Мужчины составляют большую часть российских туристов — 53,2%», — говорится в сообщении.

Туристы, приезжающие из-за рубежа, также не старше 34 лет – таковых 63,6%. При этом 28% из них – молодые люди от 18 до 24 лет. Возраст около 19,9% гостей из стран дальнего зарубежья — от 35 до 44 лет. При этом мужчины составляют большую часть всех иностранцев – 57,2%.

Согласно исследованию международной консалтинговой компании Deloitte 2019 года, миллениалы – самые активные гости российской столицы. Ключевые ценности для них — путешествия и возможность увидеть мир, потому они тратят заработанные деньги на впечатления, а не на покупку вещей.

Москва входит в двадцатку самых посещаемых городов Европы. В 2018 году столицу посетили 23,5 миллиона туристов, из них 5,5 миллиона — зарубежные гости.

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