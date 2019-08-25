РИАМО - 25 авг. В понедельник, 26 августа, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему: «О мерах, принимаемых подмосковной полицией по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний».

В пресс-конференции примет участие заместитель начальника управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Наталья Лободенкова.

Спикер расскажет о деятельности сотрудников полиции при обеспечении охраны общественного порядка в период проведения торжественных мероприятий, посвященных началу нового учебного года.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская», м. «Хорошевская»).

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