РИАМО - 25 авг. В столице продолжаются работы по благоустройству набережных Москвы-реки, данная программа уже реализована на треть, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы где-то треть этой программы (по благоустройству набережных Москвы-реки – ред.) уже реализовали, большое количество исторических набережных, зон отдыха у воды – это парк 850-летия и другие парки, примыкающие к Москве-реке. В этом году тоже самое: Овчинниковская набережная – это классическая набережная, новая – Марка Шагала – строится. В Капотне создается новое пространство у воды», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в ближайшее пять лет большинство набережных станут комфортными и доступными для москвичей.

Он также отметил, что в городе продолжается благоустройство парка «Яуза», который протянется от МКАД до проспекта Мира и «Лосиного острова».

«Где-то треть этого проекта реализовано, еще две трети нам предстоит реализовать – это от МКАД до Ботанического сада. Гигантская территория и около миллиона человек здесь проживают в зоне притяжения этого проекта», – добавил Собянин.