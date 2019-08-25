РИАМО - 25 авг. В подмосковном Пушкине состоялся IV московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье – территория дружбы», участие в торжественном шествии приняли 600 человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В центральном парке культуры и отдыха состоялся грандиозный праздник, объединивший представителей различных народностей Подмосковья. На протяжении всего дня работали 14 тематических шатров, где всем желающим рассказывали о традициях и обычаях каждой из культур многонациональной Московской области.

«Одним из центральных событий фестиваля стало приветственное торжественное шествие, в котором приняли участие представители 14 национальностей Подмосковья, всего более 600 человек», – говорится в сообщении.

Особой популярностью на фестивале пользовались выставочные и дегустационные зоны. Для бесплатного угощения гостей приготовили более 1,5 тысяч порций ароматного плова.

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