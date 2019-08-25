РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. В парках подмосковных Люберцах свыше 400 жителей городского округа приняли участие в акции «Ночь кино», сообщается в группе городских парков в соцсети «ВКонтакте».

В 2019 году «Ночь кино» прошла более чем на 3,5 тысячах площадок во всех регионах России. Это является рекордным показателем для акции за все время ее проведения. В Подмосковье акцию курируют министерство культуры Московской области и «Мособлкино». За четыре года количество участников в регионе увеличилось в 10 раз.

«Более 400 гостей посетили показы на открытых площадках в парках - Центральном, «Наташинские пруды», Малаховском и «Парке сказок» в поселке Томилино. Спасибо всем, кто пришел», - говорится в сообщении.

На «Ночи кино» показали три современных отечественных фильма, которые победили во всероссийском интернет-голосовании: российско-сербскую драму «Балканский рубеж», семейное фэнтези «Домовой» и комедию «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

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