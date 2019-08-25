РИАМО - 25 авг. Столичные спасатели вытащили из воды велосипедиста, который упал в Москву-реку со Смоленской набережной, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В 01:53 от оперативного дежурного на поисково-спасательную станцию «Ленинские горы» поступил сигнал о падении в человека на велосипеде с набережной в Москва-реку. По тревоге к месту происшествия направлена дежурная смена спасателей. Несчастный случай произошел вне зоны ответственности ПСС на удалении 4,5 тысяч метров от станции по адресу: Смоленская набережная, 12/31», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в 02:03 спасатели прибыли к месту ЧП и обнаружили под Новоарбатским мостом в 10 метрах от берега мужчину в воде. Его подняли на борт катера и доставили на берег, там пострадавшего ожидала бригада скорой помощи.

Причиной инцидента стало неосторожное обращение с двухколесным транспортным средством.