РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска поселили в общежитие инвалида, который приехал автостопом из Ростова-на-Дону к доктору в столицу, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«На вечернюю службу в Георгиевский храм пришел человек другого вероисповедания и привел с собой престарелого мужчину, которого встретил по дороге, которого зовут Евгений. Оказалось, он инвалид II группы и приехал автостопом из Ростова-на-Дону для того, чтобы попасть на прием к доктору в Москве. О том, где и как будет ночевать не подумал, а ведь сейчас выходные и врачебного приема нет», - говорится в сообщении.

От сестричества мужчину поселили в общежитие на три дня и купили ему продуктов, так как он давно не ел.

26 августа приехавший из Ростова-на-Дону инвалид планирует посетить доктора, а после вернуться домой.