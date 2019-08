РИАМО - 25 авг. На ВДНХ продолжается фестиваль «Ритм моего города», с 26 августа по 1 сентября пройдет неделя Street Dance, в рамках которой проведут шоу от чемпионов мира по брейкингу и более 40 мастер-классов по самым модным направлениям уличных танцев, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На главной сцене выступят лучшие танцевальные команды: Da Boogie Crew, Top9 (чемпионы мира по брейкнгу), B.M.T., All the Most, Back2School, Predatorz, FarForYo и многие другие. По вечерам гостей ждут концерт звездных рэп и хип-хоп исполнителей», – говорится в сообщении.

Главным событием недели станут премьеры двух постановок Алексея Чернова (Da Boogie Crew/ Alterum) – «Ожившее прошлое» и «Электрические сны». Показы пройдут 30 августа в 19:15 и 1 сентября в 15:35. Также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по различным танцевальным направлениям: hip-hop, breaking, popping, house dance. Всего на фестивале пройдет более 40 бесплатных занятий.

Занятия будут идти одновременно в двух шатрах на Главной аллее ВДНХ. Начало – в 12:00, 14:00 и 16:00.

Параллельно с мастер-классами на главной сцене будут проходить показательные выступления профессионалов, перформансы и шоу. 26 августа в 17:00 – хореографический спектакль Monuents театра Alterum, 27 августа танцевальные шоукейсы представят команды «Art союз FIZIKA», Back2School, All The Most, Movement Side и G-Funk Foundation.

28 августа встречаем Oblique Crew, P.L.U.R, FarForYo! и других артистов. 29 августа на фестивале пройдет танцевальный баттл по breaking hip-hop 1x1 и перфоманс G’z. 30 августа выступят чемпионы мира по breaking команда Top9.

Также в сценической программе каждый вечер - выступления звезд рэп и хип-хопа - Pabl.А, VERBEE, Big Black Boots, Jeembo & Tveth, Мистер Малой, Bad Balance, MriD, кАчевники. А в пятницу, субботу и воскресенье – концерты участников конкурса рэп-исполнителей, организованного в рамках фестиваля.