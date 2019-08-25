РИАМО – 25 авг. Новый серийный самолет на замену советскому Ан-2 «Кукурузник» создадут в России для улучшения транспортной доступности отдаленных регионов страны и развития местных авиалиний, сообщает РИА Новости.

Изначально планировалось, что Ан-2 будет заменен экспериментальным самолетом ТВС-2ДТС «Байкал», который разработали авиаконструкторы из Сибирского НИИ авиации. Его серийное производство планировали начать в 2021 году на авиазаводе в Улан-Удэ.

«ТВС-2ДТС – экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы по проекту ЛМС (легкий многоцелевой самолет – ред.) создается новый серийный самолет», – сообщил представитель пресс-службы Минпромторга РФ.

Данное воздушное судно разрабатывается для того, чтобы повысить транспортную доступность отдаленных регионов страны. Помимо этого, самолет создается для развития местных воздушных линий, чтобы была возможность обеспечивать региональные и межрегиональные авиаперевозки пассажиров.

Минпромторг уже разместил на портале госзакупок заявку на проведение различных работ по созданию легкого самолета, выделив на эти цели 1,2 миллиарда рублей. Первый опытный образец планируют собрать до декабря 2020 года.