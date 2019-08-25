РИАМО - 25 авг. В столичном районе Крылатское неизвестный украл более 14 миллионов рублей из коттеджа, принадлежащего пенсионеру, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

В полицию с сообщением о краже обратился садовник, обслуживающий территорию одного из коттеджей в Островном проезде. Дом принадлежит мужчине 1950 года рождения.

«Неизвестный, отжав окно на кухне, проник в коттедж, где из сейфа похитил принадлежащие хозяину дома денежные средства в сумме 14,2 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.