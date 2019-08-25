РИАМО - 25 авг. В столице с 31 августа по 7 сентября состоится фестиваль современной драматургии «Любимовка», он пройдет на новом театральном пространстве — площадке «8/3», которая станет домом Союза независимых театров и одной из сцен «Театра.doc», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Гостей ждут мастер-классы, специальные проекты, посвященные истории «Любимовки», а также 40 пьес, которые представят в форме сценических читок. 26 из них включены в основную программу фестиваля», — говорится в сообщении.

Известные режиссеры, среди которых Юрий Муравицкий и Талгат Баталов, прочитают пьесы молодых авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Казани и других городов. После каждой читки пройдет обсуждение.

Так, гостям представят пьесу о женщине, в животе которой в любой момент может взорваться бомба («Бомба» Натальи Блок), пьесу об истории России 1990-х и 2000-х в формате телевизионной игры («Ритуал-шоу «После чудес» Екатерины Августеняк) и другие.

«Fringe-программа «Любимовки» в этом году называется «Спорная территория». Ей отведен отдельный день на фестивале — четверг, 5 сентября. Там зрителям представят семь экспериментальных пьес. Среди них — «Воскресенье/Воскресение» Дмитрия Тарасова, «Я ору!» Марии Гавриловой, «Опус ДНК» Екатерины Августеняк», — добавляется на сайте.

Образовательная программа будет состоять из четырех мастер-классов, которые пройдут 2, 3, 4 и 6 сентября в 13:00. Марюс Ивашкявичюс, получивший в 2017 году «Золотую маску» за лучшую работу драматурга, объяснит, как найти общий язык с режиссером из любой страны.

Собственным опытом поделится основатель уральской школы драматургии, директор и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда. Арт-директор нью-йоркского центра развития драматургии The Lark Джон Айзнер расскажет, как работают независимые театральные организации в США.

Директор международных программ лондонского театра Royal Court Сэм Притчард вместе с поэтом и драматургом Сашей Дагдейл объяснит, чем отличается русская драматургия от английской.

С 1 по 6 сентября будет работать фестивальный клуб. На встречах, которые начинаются в 23:00, гости смогут услышать внеконкурсные читки пьес, услышать стихи современных драматургов и узнать о новых книгах о современной драме.

Во внеконкурсную программу вошли четыре пьесы — «На ладони» Александра Железцова, «Дневник влюбленного прокурора» Олега Богаева, «Комитет грустящего божества» Павла Пряжко и «Рэйп ми» Ирины Васьковской.

В этом году «Любимовка» отмечает 30-летие. Будет работать выставка, приуроченная к этому событию. В экспозицию вошли материалы, связанные с историей фестиваля, а также фотографии и интервью участников и организаторов разных лет.

Вход на все мероприятия бесплатный, но нужна регистрация.