РИАМО - 25 авг. Ссора между бывшими супругами в поселке Новосиньково Дмитровского городского округа переросла в поножовщину, мужчину госпитализировали с колото-резаным ранением, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 24 августа из квартиры в поселке Новосиньково бригада скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки госпитализировала мужчина 1977 года рождения.

«За совершенное преступление установлена и доставлена в УМВД бывшая жена пострадавшего 1979 года рождения. Преступление совершено в ссоре в ходе внезапно возникших неприязненных отношений», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении задержанной избрана мера пресечения – подписка о невыезде.