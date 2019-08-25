РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. Спортивные тренажеры и детский игровой комплекс будут установлены в одном из дворов на улице Плещеевской Подольска, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Депутат Мособлдумы Павел Максимович выделил денежные средства в размере 1,5 миллионов рублей на приобретение детской игровой площадки и 800 тысяч рублей на приобретение спортивных тренажеров во двор домов №№43, 45, 47 на улице Плещеевской», - говорится в сообщении.

Также по результатам обращения жителей о строительстве гостевой парковки специалистами территориального отдела администрации округа в микрорайоне Львовский данные предложения внесли в программу благоустройства.