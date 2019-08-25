РИАМО - 25 авг. В Москве и Подмосковье в начале предстоящей недели ожидается солнечная погода, в дневные часы воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Погода будет солнечной. Первая половина неделя теплая, а вот вторая часть рабочей недели – четверг, пятница и далее выходные – прохладные. Температура воздуха в первые дни рабочей недели около 20-23 градусов», – сказал Синенков.

Он отметил, что в среду в столичный регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные локальные дожди, столбик термометра днем упадет до плюс 17-19 градусов. В ночные часы температура воздуха будет от 7 до 9 градусов тепла.

При этом на северо-востоке области в конце недели в предрассветные часы не исключены кратковременные заморозки на почве, которые будут носить исключительно локальный характер – не везде и при определенных условиях рельефа, в низинах, добавил синоптик.

«Продолжаться такие заморозки могут около часа, не более, и вероятность их очень низкая. Я бы дал не более 10%, но исключать полностью вероятность этого события пока нельзя», – заключил Синенков.

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