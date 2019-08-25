РИАМО - 25 авг. Праздничные мероприятия в честь Дня российского флага на ВДНХ с 22 по 24 августа посетили свыше 200 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«С 22 по 24 августа на Главной выставке страны прошли праздничные мероприятия по случаю Дня флага России. За три дня здесь побывали более 200 тысяч москвичей и гостей столицы. Самым посещаемым днем стала суббота – в выходной на ВДНХ пришли 100 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Насыщенная программа ждет всех, кто придет на ВДНХ в воскресенье. 25 августа – последний день недели Street Style фестиваля «Ритм моего города», активности стартуют с 12:00 на Центральной аллее.

В 15:00 на сцене выступят видеоблогеры Эдвард Бил, Давид Манукян и Серго, которые расскажут свои истории успеха. В 18:30 в шатрах начнутся соревнования по армрестлингу и конкурс «Каменные лица», в 19:15 – на сцене «Перетягивание каната шеей».

Завершатся выходные на ВДНХ традиционным концертом на крыше павильона «Рабочий и колхозница». В 19:30 над вечерней Москвой прозвучат прекрасные песни Gayana, которая исполнит акустическую программу.

В минувшую субботу около полумиллиона человек приняли участие в мероприятиях в честь 350-летия Государственного флага РФ, которые состоялись на улицах и в парках Москвы.