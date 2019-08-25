РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. В подмосковном Подольске на проспекте Юных Ленинцев на пешеходном переходе автомобиль Kia сбил 15-летнего подростка, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Вчера, 24 августа, в 23:20 в Подольске на проспекте Юных Ленинцев в зоне действия пешеходного пешехода на запрещающий сигнал водитель, управляя автомобилем Kia, совершил наезд на 15-летнего подростка. В результате ДТП подросток пострадал, обратился за медпомощью в нетяжелом состоянии», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что водитель с места ДТП не скрывался, в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.